В Новосибирске создали цифровой полигон для оптимизации работы теплосетей

В пресс-службе Новосибирского госуниверситета (НГУ) сообщили, что ученые Центра искусственного интеллекта вуза разработали математическую модель тепловой сети. Это цифровой объект, не привязанный к конкретному городу. Он воспроизводит характеристики реальных систем теплоснабжения и служит виртуальным полигоном для тестирования алгоритмов расчета и управления без риска для реальной инфраструктуры.

© Ferra.ru

На основе модельной сети создаются базы данных о поведении системы в разных сценариях — от изменения погоды до аварийных ситуаций. Данные предназначены для обучения нейросетей, которые будут прогнозировать состояние теплосетей и предлагать операторам оптимальные решения. Разработка позволяет точнее предсказывать нештатные ситуации, снижать потери энергии и повышать эффективность управления.

В этом году ученые планируют совместные проекты с мэрией Новосибирска. В перспективе технологию можно масштабировать на другие города. Свидетельство о регистрации модели получено, отметили в пресс-службе.