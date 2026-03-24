Российские пользователи Telegram столкнулись с новой проблемой

Пользователи Telegram в России начали сталкиваться с новой проблемой: мессенджер периодически перестаёт отправлять сообщения и требует повторной авторизации. Предположительно, причиной могут быть средства подмены сетевых адресов.

Основной признак сбоя — системное уведомление об ошибке авторизации.

«Ошибка авторизации. Воспользуйтесь кнопкой “Выйти“, чтобы выйти из системы, а затем войдите снова, указав свой номер телефона. Приносим извинения за неудобства».

О появлении такой проблемы сообщил портал «Код Дурова». На данный момент известно уже о нескольких подобных случаях.

После появления ошибки отправка любых сообщений блокируется до тех пор, пока пользователь заново не войдёт в аккаунт. При этом, как отмечается, все столкнувшиеся со сбоем пользовались только официальными клиентами Telegram.

Наиболее вероятной причиной называют использование сервисов подмены сетевых адресов, причём IP-адреса в таких случаях могли часто меняться.

«Я включила VPN, как и обычно, а спустя пару минут после того, как писала сообщение, появилась плашка о сбое авторизации. Потом я хотела отправить это сообщение, но Telegram выдал ошибку. Пришлось выйти из аккаунта через настройки и повторно авторизоваться», — рассказала одна из пользователей, столкнувшихся с проблемой.

Официальных комментариев от администрации Telegram по поводу этой ситуации пока не поступало.

Роскомнадзор начал замедлять Telegram с 10 февраля. При этом пользователи массово не уходят с платформы, хотя часть аудитории всё же продолжает искать альтернативы — порой довольно экзотические.