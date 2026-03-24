Huawei выпустила новую версию Mate 80 Pro Max с активным охлаждением

Huawei представила новую версию недавно выпущенного смартфона Mate 80 Pro Max со встроенным вентилятором охлаждения.

Устройство получило название Mate 80 Pro Max Wind Edition.

Дизайн и охлаждение

Хотя на первый взгляд Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition практически идентичен стандартной модели, рекламные изображения демонстрируют более широкий модуль задней камеры с вентиляционными отверстиями для организации воздушного потока внутри корпуса.

По сравнению с Huawei Mate 80 Pro Max модуль камеры у версии Wind Edition сильнее выступает из корпуса, а его нижняя часть перфорирована. Huawei использует это пространство и вентиляционные отверстия для размещения активного вентилятора, который обычно встречается в игровых смартфонах.

Благодаря вентилятору процессор HiSilicon Kirin 9030 Pro сможет обеспечивать более высокую производительность при длительной нагрузке. Также не исключено, что система охлаждения помогает избежать перегрева камеры во время продолжительной видеосъёмки. Однако внедрение вентилятора привело к ряду компромиссов. В версии Wind Edition используется тройная камера вместо четырёх модулей в стандартной модели. Компании пришлось перераспределить внутренние компоненты, чтобы разместить систему охлаждения.

Характеристики

В остальном Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition получил те же характеристики, что и Mate 80 Pro Max: 6,9-дюймовый AMOLED LTPO-дисплей, процессор Kirin 9030 Pro, фронтальную камеру на 13 Мп и аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт.

Основная камера включает три модуля:

50 Мп основной сенсор RYYB, переменная диафрагма f/1.4–f/4.0, ЭФР 24 мм, OIS;

40 Мп широкоугольный модуль RYYB, f/2.2, ЭФР 13 мм;

50 Мп перископический модуль RYYB, f/2.1, оптический зум 4×, ЭФР 90,5 мм, макросъёмка.

Сроки выхода, цвета и цена

Приём предзаказов на Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition в Китае стартует 21 марта. Продажи начнутся 27 марта. Устройство доступно в двух цветах: чёрном и золотом.

