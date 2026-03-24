Магнитные бури сегодня: прогноз и рекомендации

Геомагнитная обстановка в конце марта идет на спад. 24 марта прогнозируется снижение активности: с 04:00 до 06:00 ожидается «оранжевый» уровень, с 12:00 до 22:00 — «зеленый», к полуночи магнитосфера составит 2,5 балла. Вероятность бури оценивается в 31%, слабые возмущения — в 40%, передает Ura.ru.

Накануне, 23 марта, буря постепенно ослабевала. До 10:00 сохранялся «красный» уровень, с 10:00 до 14:00 — «оранжевый», а к 16:00 магнитосфера перешла в «зеленую» зону. Утром этого дня было зафиксировано четыре солнечные вспышки класса С.

По данным на 23 марта, атмосферное давление в Москве составляло 749 мм рт. ст. утром и днем, к вечеру снизилось до 748, а ночью поднялось до 750. В Санкт-Петербурге утром и днем было 758 мм рт. ст., вечером и ночью — 756.

Прогноз на апрель

Первые дни апреля принесут новое повышение активности. 1–2 апреля уровень магнитосферы достигнет 4 баллов. К 6 апреля геомагнитная обстановка ухудшится до 6 баллов. Затем последует кратковременное затишье: 7–9 апреля — 3 балла. Однако уже 10–11 апреля ожидается новый скачок до 6 баллов. С 12 по 16 апреля магнитосфера успокоится (3 балла), но затем, с 16 по 21 апреля, прогнозируется затяжная буря уровнем 4–5 баллов.

Что такое магнитная буря и как она влияет на здоровье

Магнитная буря — это нарушение магнитного поля Земли под воздействием солнечного ветра. Индекс Kp от 0 до 3 означает спокойное состояние, 4 — предвестник бури, 5–9 — непосредственно магнитная буря.

В такие периоды метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, раздражительность и колебания артериального давления. Из-за снижения выработки мелатонина возможны проблемы со сном, повышенная утомляемость и тревожность. Кроме того, замедление кровотока увеличивает риск тромбообразования.

В дни геомагнитных возмущений врачи рекомендуют соблюдать психоэмоциональную стабильность, строго следовать назначенной схеме лечения, избегать физических перегрузок и больше гулять на свежем воздухе.