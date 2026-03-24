16 спутников российской системы "Рассвет" выведены на орбиту

БЮРО 1440 вывело на орбиту спутники низкоорбитальной группировки "Рассвет", рассказали "РГ" в компании. Запуск состоялся 23 марта в 20 часов 24 минуты. Это первый пакетный запуск спутников для российской спутниковой группировки, призванной стать ответом системе Starlink.

16 космических аппаратов были успешно выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты-носителя "Союз 2.1Б" и взяты под управление ЦУП БЮРО 1440. После окончания проверки и запуска бортовых систем они начнут движение на целевую орбиту.

Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск выполнен с применением системы отделения собственной разработки.

<img class="" src=""/>

"Запуск первых аппаратов целевой группировки означает переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Команда БЮРО 1440 прошла этот путь за 1000 дней - именно столько разделяет вывод на орбиту экспериментальных и серийных спутников. Впереди - этап развертывания группировки, который потребует десятков запусков и увеличения числа аппаратов на орбите. Это сложный инженерный путь, связанный с технологическими рисками, однако именно такие системы станут основой глобальной инфраструктуры передачи данных", - подчеркнул генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.

Российская низкоорбитальная спутниковая группировка "Рассвет", как ожидается, станет суверенным ответом американской системе Starlink. Спутники "Рассвет" смогут обеспечивать доступ в интернет в любой точке Земли, включая доступ в поездах и на борту самолетов. По планам, коммерческий запуск системы намечен на 2027 год, когда на орбите будет 250 аппаратов. К 2035 году группировка должна вырасти до 900 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие.

Создание низкоорбитальной группировки спутников является частью нацпроекта "Экономика данных".