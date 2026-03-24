Стало известно, по каким критериям космонавтов отбирали для первого полета

Безупречное здоровье, выносливость, готовность к перегрузкам, невесомости и длительной изоляции, а также сила воли были критериями отбора первого человека для полета в космос.

Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе Росархива.

— Главные критерии отбора — безупречное состояние здоровья, выносливость, хорошая вестибулярная устойчивость, способность переносить перегрузки, невесомость, изменения температуры и атмосферного давления в кабине, длительную изоляцию и работу в замкнутом пространстве, — рассказала директор учреждения Марина Малютина.

Также от космонавтов требовались самодисциплина, сила воли, стрессоустойчивость и готовность обучаться этой новой сложнейшей профессии.

В архиве находятся планы, программы разных видов подготовки Первого отряда космонавтов, доклады и отчеты об их выполнении, а также уникальная запись переговоров между первым космонавтом Юрием Гагариным и пунктами управления полетом, передает РИА Новости.

12 марта в Роскосмосе сообщили, что основаниями для отказа при отборе в отряд космонавтов могут стать татуировки, искривление носовой перегородки, близорукость со степенью свыше трех диоптрий в анамнезе и слишком большой размер обуви.