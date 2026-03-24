Новые спецэффекты: почему глобальное потепление замедляет вращение Земли

Ученые Венского университета сообщают, что из-за изменения климата вращение Земли замедляется беспрецедентными темпами. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

О том, что сегодня Земля вступает в эпоху глобального потепления, не сообщал разве что самый ленивый. Благодаря многочисленным публикациям все мы довольно хорошо представляем себе как причины этого явления, так и его последствия. Механизм, запустивший потепление, – это накопление в атмосфере парниковых газов, прежде всего – CO2, который выделяется при сгорании углеводородного топлива. А результатом планетарного нагрева должны стать изменение климата, таяние ледников, подъем уровня мирового океана и множество других неприятностей. Однако недавно ученые сообщили о еще одном последствии, которое раньше упускали из виду: вращение Земли замедлится.

Чтобы понять, почему наша планета станет вращаться медленнее, придется углубиться в физику и вспомнить о законе сохранения углового момента: чем ближе масса тела к оси вращения, тем меньше момент инерции и выше скорость. Самой яркой иллюстрацией является вращение фигуристки во время выступления на льду. Когда руки спортсменки раскинуты широко в сторону, она вращается не слишком быстро, но стоит ей прижать руки к корпусу, как скорость ее вращения стремительно возрастает – в прыжке фигуристы способны совершать до пяти оборотов в секунду. При этом тело спортсмена не получает никакого дополнительного импульса извне, скорость повышается только за счет группировки. Чтобы замедлиться, достаточно вновь раскинуть руки в стороны.

Землю тоже можно представить в виде некой фигуристки. Глобальное потепление изменит распределение массы на планете: ледники, сосредоточенные на ее полюсах, растают, и появившийся таким образом дополнительный объем воды распределится по всей поверхности, спустившись к экватору. Океан выступит в роли тех самых рук, которыми спортсменка замедляет вращение. Понятно, что масса планеты неизмеримо больше массы фигуристки, но и масса океана тоже внушительна. Земля станет вращаться медленнее, мало того – она уже замедляется. Причем происходит это такими темпами, которых не было последних 3,6 миллиона лет!

Чем это грозит землянам? Удлинившиеся сутки потребуют внесения корректировок во всех электронных системах, плюс изменение алгоритмов работы множества важных систем – энергетических, транспортных, навигационных... Если корректировки будут несвоевременными или неточными, в важнейших системах человечества произойдут сбои, и последствия этого могут оказаться самыми печальными.

Итак, Земля прямо сейчас замедляется. Как это выяснили? Исследователи проанализировали химический состав окаменелостей, чтобы определить изменения уровня моря за последние 3,6 миллиона лет. Затем они рассчитали соответствующие изменения продолжительности светового дня. Используя нейросети и искусственный интеллект, они обнаружили, что продолжительность земных суток напрямую коррелирует с образованием и таянием льда на планете. И при этом нынешние темпы увеличения продолжительности дня являются аномальными.

"Только однажды – около 2 миллионов лет назад – скорость изменения продолжительности дня была почти такой же, но ни до, ни после этого планетарная "фигуристка" не поднимала руки и уровень моря так быстро, как в период с 2000 по 2020 год", – пишут ученые в своей статье.

Возможно, вы обратили внимание на то, что мы до сих пор не привели конкретную цифру. Как же быстро замедляется Земля? Беспрецедентная скорость этого замедления составляет примерно 1,33 миллисекунды за столетие. То есть, к 3026 году земные сутки станут длиннее на 0,0013 секунды. Согласитесь, так это звучит не настолько пугающе.

Хотя...