В России спрогнозировали скачок цен на смартфоны

Цены на смартфоны в России вырастут на 25–40% в течение ближайших шести месяцев, а цены на оперативную память, обеспечивающую временное хранение данных, могут вырасти на 70%. Это вызвано небывалым спросом со стороны ИИ, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов.

Мировой рынок памяти оказался на грани кризиса. Производителям пришлось резко перестроить свои стратегии, что привело к острому дефициту ключевых компонентов и стремительному росту цен. Отрасль памяти находится в состоянии длительного кризиса, который продлится вплоть до 2030 года.

Кроме того, перебои в судоходстве из-за закрытия Ормузского пролива Ираном могут сделать глобальные цепочки поставок еще более уязвимыми и дорогими. Для потребителя последствия проявятся сразу в нескольких измерениях, отмечают эксперты.