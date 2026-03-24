NASA отчиталось о том, что держит под контролем 5602 подтверждённых экзопланет

В настоящее время под наблюдением находится 5602 подтверждённых экзопланеты — NASA.

© Московский Комсомолец

Большинство экзопланет, обнаруженных на сегодняшний день, располагаются в относительно небольшой области нашей галактики — Млечном Пути. Под "небольшой" подразумевается расстояние в пределах нескольких тысяч световых лет от нашей солнечной системы. Даже ближайшая к Земле экзопланета, Проксима Центавра b, находится на расстоянии около 4 световых лет.

Исследования показывают, что в нашей галактике существует больше планет, чем звезд. Ученые измеряют размеры и массы экзопланет, что позволяет им определять их составы. Эти составы варьируются от каменистых планет, таких как Земля и Венера, до газообразных гигантов, таких как Юпитер и Сатурн. Некоторые экзопланеты могут быть покрыты водными или ледяными океанами, в то время как другие имеют железные или углеродные поверхности.

Кроме того, астрономы уже идентифицировали экзопланеты с уникальными характеристиками: среди них есть "лавовые миры", покрытые расплавленными морями, а также "пухлые" планеты с плотностью, сравнимой со Styrofoam, и плотные ядра планет, которые все еще вращаются вокруг своих звезд.

Эти открытия подчеркивают разнообразие экзопланет и их потенциальные условия для существования жизни. Исследования продолжаются, и ученые надеются на новые находки, которые помогут лучше понять состав и характеристики этих удаленных миров.

