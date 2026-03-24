Переводчик Google научит правильно произносить слова

В Google Translate может появиться функция помощи в произношении иностранных слов. Речь идет о режиме Practice, что сейчас находится в разработке. Раньше приложение позволяло лишь прослушать перевод.

Скоро люди смогут услышать, как слова произносят носители языка, записать свою речь и получить оценку точности произношения.

Система будет анализировать голос, указывать на ошибки и давать советы, как улучшить звучание. Также появится удобная подсказка с простым разбором слов по звукам, чтобы легче понять, как их правильно произносить.

Пока функция еще не завершена и была обнаружена в тестовой версии приложения. Сначала она появится для ограниченного числа языков.