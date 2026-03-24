В США начали таинственно пропадать ученые из одной отрасли

Ирландский журналист и публицист Чей Боуз обратил внимание на странную тенденцию, которая, по его словам, наблюдается в Соединенных Штатах на протяжении последнего года. На своей странице в социальных сетях он опубликовал пост, в котором перечислил случаи таинственных исчезновений и гибели высококвалифицированных специалистов, работавших в одной узкой области.

По данным Боуза, с середины 2025 года среди американских ученых и деятелей оборонной промышленности пропало или погибло несколько человек, чья профессиональная деятельность была связана с «передовыми аэрокосмическими двигателями, физикой плазмы, термоядерным синтезом, ракетными технологиями». Журналист подчеркивает, что все они работали в смежных сферах, имеющих критическое значение для национальной безопасности и технологического развития.

Первым в списке Боуз называет Нуно Лоурейро, директора Центра плазменной науки и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института (MIT). Он был застрелен у себя дома в декабре 2025 года. Спустя два месяца, в феврале 2026 года, на своем крыльце был застрелен астрофизик из Калифорнийского технологического института Карл Грильмайр.

Особое внимание журналист уделяет случаям, которые он называет «жутко похожими». Аэрокосмический инженер Моника Хасинто Реза исчезла во время похода в июне 2025 года. Ее тело так и не было найдено. Вскоре после этого пропал без вести генерал-майор ВВС США в отставке Уильям Нил Маккасланд, который также отправился в пеший поход и бесследно исчез.

Боуз указал: «Эти случаи демонстрируют жуткое сходство, особенно исчезновения Резы и Маккасланда во время походов, а также профессиональное совпадение в разработке высокоэффективных прорывных технологий". Он добавил: "Всё это — полные совпадения. Верно?».

Официальные американские ведомства, включая ФБР и местные полицейские управления, пока не делали заявлений, которые бы связывали эти происшествия между собой. В каждом из случаев ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел, однако информация о ходе расследований не разглашалась.