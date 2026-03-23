Найден редчайший ритуальный артефакт викингов

Археолог-любитель с металлодетектором обнаружил в юго-западной норвежской провинции Рогаланд крошечный кусочек золотой фольги с изображением мужчины и женщины.

Специалисты идентифицировали находку как галльгуббе - так в скандинавской традиции называют "золотых человечков", миниатюрные ритуальные фигурки довикингской эпохи.

Для Рогаланда это первая подобная находка за более чем 120 лет. Всего науке известно около 3600 галльгуббе, однако подавляющее большинство из них найдено в Дании - в Норвегии таких предметов насчитывается лишь около пятидесяти. Датирование показало, что фигурка длиной около сантиметра была создана между 550 годом нашей эры и началом эпохи викингов в 793 году.

Подобные предметы, как правило, находят в крупных административных постройках Скандинавии. По мнению профессора археологии Зигмунда Эрля из Ставангерского университета, галльгуббе приносили в жертву в больших залах, служивших центрами власти своего времени.Примечательно, что в 1897 году неподалёку от нынешней находки - в Хауге-ин-Клеппе - разом обнаружили 16 таких фигурок, которые затем передали в музей Бергена: своего музея в Ставангере тогда ещё не существовало. Теперь он есть, и новый артефакт отправится именно туда.