Опровергнуты прогнозы о ресурсной базе для будущих колоний на Луне

Популярная теория о том, что лунный лёд составляет 20-30 процентов поверхностного материала в постоянно затенённых районах Луны, не получила подтверждения.

Группа астрономов обследовала эти участки с помощью передовой камеры ShadowCam, установленной на борту корейского лунного аппарата Korea Pathfinder, - и не зафиксировала ни одного сигнала, соответствующего столь высокой концентрации льда.

Наблюдения велись в видимом диапазоне длин волн. Ученые сосредоточились на двух ключевых оптических свойствах отражённого света, позволяющих отличить водяной лёд от реголита - рыхлого поверхностного материала. Лишь в отдельных районах удалось выявить смеси, способные содержать менее 10 процентов льда. При этом авторы работы допускают, что в будущем порог обнаружения удастся снизить до уровня менее одного процента.

Полученные данные не опровергают само существование лунного льда, однако подтверждают более раннюю гипотезу о том, что он присутствует на поверхности в смеси с реголитом в весьма скромных пропорциях. Этот вопрос далеко не академический: от того, сколько воды скрыто на Луне, напрямую зависят перспективы её колонизации - большие запасы льда могли бы обеспечить пилотируемые миссии жизненно важными ресурсами.