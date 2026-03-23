Древняя торговая сеть майя пролежала в джунглях полторы тысячи лет

Лазерное сканирование мексиканских джунглей с большой высоты позволило словенской группе археологов обнаружить около пятидесяти древних комплексов с необычной концентрической планировкой. Судя по всему, перед нами - древнейшая из известных сетей рынков цивилизации майя.

Труднодоступные джунгли на юго-востоке Мексики скрывали эти постройки от глаз науки десятилетиями. Низкие вытянутые платформы практически невозможно заметить с земли. С высоты же они предстают как вложенные друг в друга концентрические кольца и прямоугольники с коридорами между ними.

Все комплексы датированы классическим периодом майя - примерно между 250 и 900 годами нашей эры. Большинство сосредоточено в мексиканском штате Кампече и на приграничных территориях Гватемалы, однако Шпрайц и его коллеги допускают, что реальное число подобных сооружений значительно больше.

По версии авторов работы, платформы служили основаниями для торговых прилавков из дерева и пальмовых листьев - материалов, не переживших полутора тысяч лет. Сами платформы уцелели, а коридоры между кольцами, судя по всему, были проходами для покупателей. Повторяющаяся структура и специфическое расположение комплексов указывают на то, что это была не стихийная торговля, а организованная и, вероятно, единая торговая сеть.