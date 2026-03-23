Плита с иероглифами раскрыла тайну римской стройки в Карнаке

При реставрации ворот фараона Рамзеса III в храмовом комплексе Карнака египетско-французская миссия извлекла из-под древней кладки песчаниковую стелу римской эпохи.

© Российская Газета

Плита размером около 60 на 40 сантиметров датирована временем правления императора Тиберия - первой половиной I века нашей эры. На ней выгравирован сам император в позе подносящего дары, стоящий перед фиванской триадой - богом Солнца Амоном-Ра, его супругой Мут и их сыном Хонсу. Ниже идут пять строк иероглифического текста, повествующего о реконструкции подпорной стены храма Амона-Ра, проводившейся около двух тысяч лет назад.

Примечательно само место находки: стела лежала под воротами той части комплекса, которую возводил Рамзес III - фараон XX династии, правивший приблизительно в 1185-1153 годах до нашей эры. Таким образом, римский артефакт оказался замурован в постройке, которая старше его почти на тысячу двести лет.