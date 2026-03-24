Заблокируют ли зарубежные нейросети в России? Какие возможны альтернативы

На фоне публикации законопроекта Минцифры о регулировании ИИ в сети появилась информация о скорой блокировке ChatGPT, Claude, Gemini и других зарубежных нейросетей. Основная причина — передача пользовательских данных за рубеж.

Что именно передают иностранные модели, в опасности ли пользователи и компании, будет ли блокировка на самом деле и какие альтернативы возможны — в материале «Газеты.Ru».

Что известно о блокировке иностранных нейросетей в 2026 году

18 марта 2026 года Минцифры представило законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта. В нем закреплено понятие искусственного интеллекта, а также описаны правила работы с технологией. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Ведомство предлагает ввести понятия «суверенной, национальной и доверенной модели искусственного интеллекта» — то есть разработка и обучение моделей ИИ могут вестись только на территории РФ.

Если нейросеть зарубежная, она должна быть описана в специальном реестре и отвечать всем пунктам законопроекта. Минцифры предлагает вести международное сотрудничество с помощью обмена информацией и совместных исследований.

Особый интерес аудитории вызвал пункт о трансграничных технологиях, прокомментировал ситуацию РИА Новости юрист MWS AI (входит в МТС) Кирилл Дьяков. В проекте Минцифры говорится, что функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством РФ. Как считает Дьяков, под ограничения могут попасть иностранные ИИ-сервисы, включая ChatGPT, Claude и Gemini.

Почему иностранные нейросети хотят ограничить

Как известно, ChatGPT, Claude и Gemini и другие иностранные нейросети передают данные пользователей за рубеж. Еще при подготовке законопроекта Минцифры объяснило, что намерено «защитить россиян от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов».

В разговоре с «Газетой.Ru» ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец» Алексей Миронов уточнил: официальная позиция властей сводится к тому, что технологии должны быть безопасными. Если зарубежный сервис массово собирает данные россиян и отказывается хранить их внутри страны, его работа может быть ограничена техническими средствами РКН (ТСПУ), как это уже происходило с рядом западных социальных платформ и сервисов.

В законопроекте указано, что владельцы сервисов на базе ИИ с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны будут в том числе хранить на территории РФ информацию о пользователях в течение трех лет. А адаптировать упомянутые ИИ-модели под новые правила не получится.

Руководитель подразделения «К2 Нейротех» Александр Рожков заметил, что блокировка иностранных нейросетей в России — вполне реальный сценарий, учитывая курс государства на цифровой суверенитет и защиту персональных данных. Минцифры и Роскомнадзор требуют от любых IT-сервисов соблюдения Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152, где указано требование локализации баз данных. Новый законопроект переносит эти правила и на сферу ИИ.

Какие данные передаются за рубеж

Несколько экспертов подтвердили «Газете.Ru», что иностранные ИИ-модели действительно передают данные в другие страны. Причем большинство зарубежных сервисов строят свою работу на модели облачных вычислений, где информация о пользователях отправляется на серверы вне России. Часто они находятся в странах, которые не гарантируют защиту персональных данных в соответствии с законодательством РФ, обратил внимание руководитель подразделения «К2 Нейротех» Рожков. Это прямое нарушение федерального закона «О персональных данных».

Генеральный директор «Технобит» Александр Пересичан отметил, что на серверах за пределами России хранятся:

* e-mail, на который зарегистрирован аккаунт;

* номер телефона;

* поисковые запросы;

* данные, которые содержит аккаунт почтового сервиса.

Александр Пересичан, генеральный директор «Технобит»

«Например, если это Gmail, то хранится еще и аккаунт для мобильного телефона на Android. А это уже данные о перемещениях, IP заходах в почту и так далее».

Любой запрос пользователя к зарубежному сервису ИИ действительно попадает в зарубежные центры обработки данных. Однако для обычной работы с ИИ ни персональных данных, ни другой чувствительной информации предоставлять не требуется, отметил генеральный директор «САЙБЕР Бизнес Консалтинг» Дмитрий Лившин.

Но важно понимать, что передача данных за рубеж при использовании иностранных сервисов представляет угрозу для корпоративной безопасности. Эксперт в области информационных технологий и информационной безопасности Алексей Миронов уточнил, что вводя любую информацию в промпт (будь то исходный код, финансовый отчет или клиентская база) пользователь отправляет ее на зарубежные серверы разработчика нейросети, где она может использоваться для дообучения модели.

Дмитрий Лившин, генеральный директор «САЙБЕР Бизнес Консалтинг»

«Другое дело, что некоторые недостаточно сознательные пользователи могут сами «скармливать» ИИ различные рабочие или личные чувствительные данные, работая над своими задачами».

Затронет ли блокировка китайские нейросети в России

Китайские нейросети Qwen, Seedance и DeepSeek можно назвать главными конкурентами зарубежных моделей на российском рынке. Проекты тоже не имеют центров обработки данных на территории РФ, и вряд ли это изменится, считает Лившин.

Дмитрий Ливши, генеральный директор «САЙБЕР Бизнес Консалтинг»

«Россия для них — не целевой рынок, намного прибыльнее Китай, Европа или США. Так что они точно не будут пытаться подстраиваться под требования наших регуляторов».

Чисто технически и они могут попасть под ограничения. Рожков подчеркнул, что критерием выступает не страна происхождения, а именно место хранения данных и факт, под чьей юрисдикцией работают серверы.

Если китайские модели хранят и обрабатывают данные россиян за пределами РФ без требования локализации, они в той же зоне риска, что американские и европейские.

Однако в ситуации с китайскими нейросетями необходимо учитывать и политический контекст — исходя из текущих отношений России и КНР, можно говорить о возможности «подтолкнуть» их к локализации данных и адаптировать для использования в России.

Российские альтернативы зарубежным нейросетям

Хотя российские сервисы за последний год добились значительного прогресса и демонстрируют высокие темпы развития, они пока по некоторым позициям уступают зарубежным аналогам.

Александр Рожков, руководитель подразделения «К2 НейроТех»

«По качеству текстовых и графических моделей российские решения находятся на конкурентоспособном уровне. Что касается генерации видео — здесь пока отставание есть, но рынок активно развивается. В ближайшее время стоит ожидать появления отечественных продуктов, которые начнут закрывать и эту нишу».

Сейчас в России есть некоторое количество «условно суверенных нейросетей», рассказал гендиректор «САЙБЕР Бизнес Консалтинг» Лившин. В первую очередь, это GigaChat и YandexGPT. Они работают как с текстовыми запросами, так и с изображениями и короткими видео. Kandinsky используется для генерации изображений.

Ведущий специалист «Стахановца» Миронов уточнил, что отечественные решения в работе с изображениями показывают весьма высокий уровень и закрывают потребности маркетологов и дизайнеров. Российские разработчики активно развивают видеогенерацию (например, Kandinsky Video), сокращая отставание от мировых продуктов с каждой новой версией.

Эксперты считают, что массового пользователя ограничения работы зарубежных ИИ-моделей вряд ли сильно расстроят, так как основной спрос уйдет в привычные локальные экосистемы.

А компании могут сосредоточиться на создании собственных нейросетей или обратить внимание на уже существующие.

Дмитрий Лившин, генеральный директор «САЙБЕР Бизнес Консалтинг»

«Есть и Alexmind, фишкой которого является работа с ритейлом. А для работы с медиаконтентом есть «Шедеврум» от того же «Яндекса» и ruDall-E».

Как подготовиться к блокировке иностранных нейросетей

Пользователям и компаниям эксперты посоветовали начать обучать или хотя бы тестировать отечественные модели — например, Gigachat или YandexGPT. Так можно будет понять реальный разрыв в качестве. Лившин отметил, что GigaChat довольно легко осваивается и работает почти на уровне зарубежных аналогов.

Компаниям, интегрировавшим облачные зарубежные ИИ-модели в свои бизнес-процессы, необходимо разработать план перехода из нескольких этапов.

Александр Рожков, руководитель подразделения «К2 НейроТех»

«Во-первых, нужно провести аудит: понять, какие именно модели используются, на каких данных они обучены и куда уходят запросы. Во-вторых, определить стратегию миграции: часть сценариев можно перевести на отечественные облачные сервисы, часть — развернуть внутри собственного контура, если речь идет о работе с чувствительными данными».

Как считают эксперты, лучше всего переходить на on-premise решения, когда модели, данные и вся ИИ-инфраструктура находятся под полным контролем компании.

Алексей Миронов, ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец»

«Оптимальный путь — переход на использование открытых (open-source) моделей с их развертыванием на собственных локальных серверах компании (on-premise), что полностью исключает риски внезапных блокировок и утечек данных наружу».

Критически важно использовать надежные DLP-системы , чтобы контролировать информационные потоки. Также необходимо выявлять теневое использование ИИ сотрудниками и пресекать отправку конфиденциальных документов в несанкционированные нейросети.