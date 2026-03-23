Раскрыта технология изготовления бусин древними жителями Кувинской пещеры

Ученые обнаружили в Кувинской пещере на Северо-Западном Кавказе каменные орудия труда, созданные неандертальцами 40–50 тысяч лет назад, а также следы пребывания людей современного типа, относящиеся к более поздним эпохам — 22–24 тысячи лет назад и около 10 тысяч лет назад. Среди артефактов исследователи нашли бусины из раковин моллюсков, которые изготавливали древние жители Каспийского региона. Это может указывать на обмен технологиями между Северо-Западным Кавказом и Каспийским регионом. Находки позволяют лучше понять, как заселялся Кавказ неандертальцами и современными людьми, а также установить их контакты с жителями других районов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

По стоянкам древних людей археологи исследуют, как тысячи лет назад заселялись территории нашей страны. Например, на Северо-Западном Кавказе ученые открыли пять таких стоянок, наиболее известная из которых — Мезмайская пещера. 80–40 тысяч лет назад ее населяли неандертальцы, а потому на протяжении тысячелетий слой за слоем там накапливались следы жизнедеятельности древних людей. Кроме того, в бассейне реки Кубани (на юго-востоке Краснодарского края) сотрудниками АНО «Лаборатория доистории» (Санкт-Петербург) недавно была найдена Кувинская пещера.

В ходе экспедиций в 2021 и 2024 годов ученые обнаружили в Кувинской пещере орудия, созданные неандертальцами и более поздними жителями — древними людьми современного типа.

В самом древнем изученном слое возрастом 40–50 тысяч лет авторы нашли остроконечники из кремня — типичные орудия неандертальцев. Кроме того, здесь ученые обнаружили кости горного козла, на которого могли охотиться жители пещеры того времени.

Анализ также показал, что в период 40–24 тысяч лет назад пещера была покинута. Это связано с тем, что в регионе в это время наступило похолодание, которое привело к исчезновению неандертальцев на Кавказе. Благодаря датированию, проведенному сотрудниками Института географии РАН (Москва), исследователи установили, что после этого перерыва 22–24 тысячи лет назад пещеру вновь заселили люди, но уже современного типа. Согласно находкам, они изготавливали из небольших пластин (микролитов) составные орудия: охотничье вооружение (наконечники стрел) и орудия для обработки добычи (ножи для резания мяса, скребки для обработки шкур).

В отложениях возрастом 10 тысяч лет помимо микролитов археологи обнаружили 159 нашивок-бусин из морских моллюсков размерами около 0,5–0,7 сантиметров в диаметре. Интересно, что это не фрагменты раковин, а оперкулюмы, то есть крышечки, закрывающие раковину при втягивании моллюска. Практически посередине бусин имеется отверстие, которое специально подработано, а на их внешней стороне прослеживаются следы сглаживания.

Подобные украшения не характерны для других стоянок Кавказа, но встречаются в Северо-Западном регионе Прикаспия. Это может указывать на то, что жители Северо-Западного Кавказа контактировали и обменивались технологиями обработки природного сырья с обитателями отдаленных восточных районов.

«Важно отметить, что Кувинская пещера расположена в низкогорном регионе, граничащем со степью. Это особое географическое и ландшафтное положение, вероятно, давало неандертальцам преимущество, в том числе в охоте. Эта пещера — самая восточная известная стоянка неандертальцев Северо-Западного Кавказа. Она крайне важна для дальнейшего изучения того, как заселялся регион неандертальцами в конце эпохи их существования (40–50 тысяч лет назад) и современными людьми примерно 22–24 и 10 тысяч лет назад. В ближайшее время мы планируем раскопки в Кувинской пещере прежде всего с целью изучения более древних следов обитания неандертальцев в глубине пещеры. Для изучения этого важного памятника привлечены специалисты по абсолютному датированию, палеозоологи, которые будут исследовать кости животных для реконструкции способов охоты, а также палеогеографы, занимающиеся определением климата и условий обитания неандертальцев», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Владимир Дороничев, кандидат исторических наук, директор АНО «Лаборатория доистории».

Ранее ученые обнаружили в Мезмайской пещере на Северо-Западном Кавказе древнейший в Европе костяной наконечник. Исследователи полагают, что такие орудия возрастом 80–70 тысяч лет неандертальцы закрепляли на деревянных древках и использовали для охоты.