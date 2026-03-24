Cоздан робот, летающий на энергии ветра

Ученые из Университета Крэнфилда в Великобритании создали робота, способного передвигаться с использованием только энергии ветра. Он может перемещаться в экстремальных средах, таких как пустыни и ледники Антарктиды, без батарей. Модель назвали WANDER-bot.

Конструкция полностью выполнена на 3D-принтере. Движение робота обеспечивается за счет механической комбинации двух технологий. Ученые установили ветряную турбину и механизм Jansen linkage для создания плавных движений при ходьбе.

Ученые отметили, что простая конструкция робота позволит быстро ремонтировать его в условиях научной экспедиции или спасательной операции. Использование энергии ветра значительно повышает эффективность модели при выполнении долгосрочных задач.

Для таких источников, как солнечные батареи или ядерные генераторы, характерно снижение производительности со временем. WANDER-bot, по словам создателей, способен проработать более длительный срок в экстремальных условиях.

Также модель способна нести полезную нагрузку в виде датчиков или камер. Это важно для изучения труднодоступных для человека зон, сообщает Interesting Engineering.

