Sony разрабатывает новую флагманскую камеру

В мире фототехники ожидается значительное обновление: Sony разрабатывает новую флагманскую APS-C камеру, которая, вероятно, будет называться A6900 или A7000. Устройство ориентировано на опытных фотографов и видеографов, стремящихся к высокой скорости и качеству съёмки. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Ключевым компонентом камеры станет 33-мегапиксельный стековый сенсор с технологией CoW, обеспечивающий динамический диапазон более 15 ступеней. Новый процессор BIONZ XR2 позволит достигать скорости съёмки до 30 кадров в секунду с электронным затвором и до 15 кадров с механическим, а максимальная выдержка составит 1/16000 секунды с бесшумным затвором, аналогичным модели Sony α1.

Стабилизация изображения обещает улучшение до 8,5 ступеней компенсации, что превосходит предыдущие поколения. Видеовозможности включают запись 4K с 7K-суперсэмплингом без кропа при 60 кадрах в секунду и режим 4K 120p с 1,3-кратным кропом, хотя поддержки 6K и 8K не предусмотрено, что подчёркивает фокус на оптимизированном 4K.

Дизайн камеры получит слегка утолщённый корпус для улучшенного хвата, новые программируемые кнопки и слот для карт CFexpress Type A без поддержки SD. Ожидается, что цена составит от 1700 до 2000 долларов, а выпуск может состояться в конце 2026 или начале 2027 года.