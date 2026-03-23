Новые правила Google ставят под вопрос работу RuStore

В Google рассказали о новых правилах установки сторонних программ на смартфоны Android. Теперь процесс загрузки приложений не из официального магазина Google Play потребует от пользователей значительно больше времени. Эксперты уверены - эра свободного Android, когда каждый мог устанавливать, что пожелает, подходит к концу.

Главным нововведением станет обязательное 24-часовое ожидание, так называемый "период охлаждения". Чтобы установить программу не из магазина Google, пользователю будет необходимо пройти несколько обязательных этапов. Сначала потребуется вручную включить режим разработчика в настройках телефона, что само по себе задача нетривиальная - нужно в настройках пять раз нажать на поле "номер сборки" в сведениях о телефоне. Затем система спросит, действует ли пользователь самостоятельно, без чужого принуждения. После этого устройство необходимо будет перезагрузить.

Лишь спустя сутки после перезагрузки можно будет продолжить. На следующем этапе система запросит подтверждение личности - с помощью отпечатка пальца, сканера лица или PIN-кода. Только после этого пользователь получит возможность разрешить установку сторонних программ. Можно будет выбрать временное разрешение сроком на семь дней или разрешить такую установку на постоянной основе.

Эксперты отмечают, что Google меняет процесс установки приложений, закрывает систему делает, ее более сложной для внешнего вмешательства. Это скажется практически на всех кто эксплуатирует систему и при этом не платит Google за это. Например, это сторонние магазины приложений, такие как RuStore. Увы, с новыми правилами через какое-то время он просто не сможет существовать, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Да, пока что можно ставить сторонние приложения на Android, но через некоторое время это станет просто невозможным в большинстве случаев. И единственным выгодоприобретателем здесь является Google, потому что они делают необходимую работу исключительно через Play Store, через свой магазин приложений. Все остальные магазины будут терять свои позиции", - отметил эксперт.

В компании объясняют, что такие меры вводятся для защиты пользователей от мошенников. Злоумышленники часто используют методы социальной инженерии: они звонят людям, запугивают сообщениями о юридических проблемах или финансовых угрозах и убеждают отключить защиту телефона, чтобы затем установить вредоносные программы. Новая схема должна разрушить эту схему. Перезагрузка прерывает удалённый доступ, который могли получить мошенники, а длительное ожидание устраняет искусственно создаваемую срочность, даёт человеку время остановиться и обдумать свои действия. Делается это все исключительно ради безопасности, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Он напоминает, что например Apple вообще запрещает сторонние приложения на iOS. В Android же возможность установить стороннее приложение существует. Сейчас компания старается найти баланс: с одной стороны, придвигать Google Play, с другой стороны - давать возможность использовать сторонние сервисы, при этом проверяя их.

"На мой взгляд, молодые люди смогут все это сделать и проблем никаких не возникнет. Насчет людей постарше, пенсионеров не уверен, что они смогут там включить режим разработчика и пройти весь процесс идентификации", - отметил эксперт.

Важно, что все перечисленные ограничения - перезагрузка, 24-часовое ожидание и дополнительная проверка личности будут применяться только к приложениям, которые не прошли верификацию в Google. Разработчики смогут пройти специальную процедуру подтверждения личности. Её стоимость составит 25 долларов. После этого создатель программы будет считаться проверенным, и пользователи смогут устанавливать такие приложения без дополнительных барьеров. Как поясняют в компании, это позволит человеку видеть, кто именно выпустил программу, и осознанно принимать решение о её установке. Для любительских и учебных проектов предусмотрено исключение: если приложение предназначено для распространения не более чем на двадцать устройств, его создатель может не проходить платную верификацию.

Смогут ли совершать такие платежи и верифицировать себя разработчики и паблишеры санкционных приложений, например "Сбербанка" или "Аэрофлота" - вопрос открытый.

"Android давно перестал быть просто открытой мобильной ОС и фактически стал цифровой территорией Google, где именно компания задает ключевые инструменты разработки, стандарты совместимости, правила дистрибуции и саму модель доверия внутри экосистемы. Новая верификация разработчиков, глобальное расширение этих требований с 2027 года и растущие барьеры для установки сторонних приложений показывают, что речь идет уже не об отдельных мерах безопасности, а о последовательном институциональном замыкании экосистемы вокруг правил, инфраструктуры и механизмов контроля, которые определяет Google. Для AOSP-клонов это означает, что прежняя логика "взять открытый код и построить на нем собственную суверенную платформу" больше не работает сама по себе: теперь нужно не только "форкнуть" систему, но и заново выстроить собственный контур доверия, безопасности и дистрибуции, не потеряв при этом совместимость и рыночную жизнеспособность", - поясняет суть изменений глава "Открытой мобильной платформы" Павел Эйгес.

Новый порядок установки начнёт действовать в августе 2026 года. В сентябре обязательную верификацию разработчиков введут в четырёх странах - Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. В дальнейшем, до 2027 года, эти требования постепенно распространятся и на другие регионы.