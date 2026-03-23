Археологи разгадали тайну терракотовой головы со дна Керченской бухты

Специалисты Археологического института РАН совместно с Курчатовским институтом восстановили облик уникальной терракотовой скульптуры, найденной на морском дне у берегов Крыма. Исследование, проведенное с помощью современных аналитических методов, позволило подтвердить возраст артефакта и раскрыть, что он когда-то был ярко окрашен — факт, который меняет представления о его первоначальном виде.

Главная находка — полая терракотовая голова, обнаруженная в 2017 году в районе Керченской бухты, недалеко от Крымского моста. Использование оптической и сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской дифракции, инфракрасной спектроскопии и энергодисперсионного анализа позволило исследователям выявить материалы и технологии, примененные при создании скульптуры.

Тайны пигментов и смолы

Анализы показали, что борода и волосы были покрыты слоем хвойной смолы. Этот слой служил не только защитой, но и основой для темных пигментов с минералами марганца. При этом губы, вероятно, окрашивались красной охрой поверх гипсовой основы. Следы краски сохранились в труднодоступных местах, таких как уголки губ и борозды на лице. Цифровое усиление контрастов помогло реконструировать первоначальный вид скульптуры и выделить цветом отдельные черты лица.

Редкое радиоуглеродное датирование

Особенностью исследования стало применение нового радиоуглеродного анализа органического слоя смолы. Такой метод редко удается использовать для артефактов классической эпохи. Ускорительная масс-спектрометрия показала, что покрытие датируется V веком до нашей эры, эпохой греко-персидских войн. Академик Николай Макаров отметил, что сохранение органического материала позволяет не только подтвердить хронологию, но и понять первоначальный вид и назначение артефакта.

Смешение стилей и мастерская Малой Азии

Стилистика скульптуры демонстрирует гибрид художественных традиций. Верхняя часть лица с крупными глазами соответствует архаическим греческим канонам, а нос, губы и борода показывают восточные влияния. Вероятно, терракотовая голова была создана в небольшой мастерской одного из городов Малой Азии, где местные ремесленники соединяли разные стили. Возможно, это портрет конкретного человека или локальная интерпретация божества.

Морская функция и сохранность

Обнаружение свинцовых креплений внутри конструкции и защитного слоя смолы указывает на морскую функцию скульптуры. Она могла украшать корабль, а смола защищала ее от воды. Найденная голова была частью культурного слоя гавани Пантикапея — древнего города, существовавшего с VI века до нашей эры до раннего средневековья. Подводные отложения, вероятно, переместились в XX веке при дноуглубительных работах, что усложнило восстановление контекста.