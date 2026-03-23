Samsung Galaxy S26 получит поддержку AirDrop

Samsung подтвердила, что уже на этой неделе начнёт разворачивать обновление для линейки Galaxy S26, которое добавит в Quick Share совместимость с AirDrop. Это значит, что владельцы новых флагманов Samsung смогут напрямую отправлять фото, видео и файлы на iPhone, iPad и macOS-устройства без привычных обходных путей.

Старт обновления намечен на 23 марта 2026 года. Сначала функция появится в Южной Корее на Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra, а затем в течение недели доберётся до других рынков, включая США, Европу, Японию, Гонконг, страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Тайваня.

По сути, Samsung повторяет путь Google: раньше такую совместимость с AirDrop уже получили Pixel 10, а затем и Pixel 9. Теперь к этой истории официально подключается и Galaxy, так что барьер между Android и устройствами Apple становится ещё слабее.

Правда, есть нюанс: функция не включится сама по себе. После установки обновления владельцам Galaxy S26 придётся вручную зайти в Настройки → Подключённые устройства → Quick Share и активировать опцию «Делиться с устройствами Apple».

Для успешной передачи на стороне Apple устройство нужно временно перевести в режим AirDrop с видимостью для всех. Если файл отправляют с iPhone на Samsung, то уже Galaxy должен быть готов принимать данные через Quick Share.

Samsung также пообещала, что позже поддержка появится и на других Galaxy-устройствах, хотя конкретный список моделей и сроки компания пока не раскрыла.