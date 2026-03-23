Межзвездную комету 3I/ATLAS проверили на сигналы внеземных технологий

Международная группа астрономов завершила анализ данных наблюдений за межзвездной кометой 3I/ATLAS, не найдя свидетельств существования узкополосных радиосигналов искусственного происхождения, передает ixbt.com.

Исследования проводились с октября 2025 по январь 2026 года с использованием 500-метрового радиотелескопа FAST в диапазоне частот 1,05–1,45 ГГц.

Наблюдения велись в четыре этапа, охвативших период прохождения кометой перигелия, а также моменты ее максимального сближения с Землей и Марсом. Для регистрации сигналов применялся 19-лучевой приемник: центральный луч использовался для сопровождения объекта, а боковые позволяли эффективно отсеивать радиопомехи.

В ходе обработки было проанализировано более 7 млн кандидатов в сигналы. Подавляющее их большинство было отнесено к помехам от систем спутниковой навигации и авиационной связи. Пять сигналов с положительным частотным дрейфом, зафиксированных 5 января 2026 года, не соответствовали ожидаемым параметрам движения кометы. Последующий анализ показал, что их частоты совпадают с комбинациями сигналов кварцевых генераторов самой приемной системы, что позволило классифицировать их как артефакты аппаратуры.

В процессе обработки данных применялись методы доплеровской коррекции для компенсации частотного дрейфа, а также алгоритмы кластеризации и компонентного анализа, позволившие выделять слабые сигналы на фоне шума. Для уточнения результатов данные телескопа FAST были объединены с наблюдениями других радиотелескопов, включая ATA, GBT и MeerKAT.

По итогам работы установлен верхний предел эквивалентной изотропно излучаемой мощности возможных передатчиков на уровне 2,86×10⁻³ Вт. Исследование показало отсутствие радиосигналов в L-диапазоне при достигнутой чувствительности. Авторы отмечают, что отработанная методика может быть использована для поиска технологических маркеров у других межзвездных объектов в будущем.