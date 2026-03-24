В какой одежде вас точно укусят: раскрыт «алгоритм охоты» комаров

Комары ежегодно уносят более 700 тысяч жизней, перенося малярию, вирус Зика и желтую лихорадку. Однако до сих пор ученые не имели детальной трехмерной модели их полета в поисках жертв.

© naukatv.ru

Исследователи из Технологического института Джорджии (США) восполнили этот пробел, представив первое детальное исследование стратегии, по которой эти насекомые выслеживают цель. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Комары не следуют друг за другом

Используя систему инфракрасных 3D-камер, ученые проследили за траекториями самок комаров Aedes aegypti. Оказалось, что роение насекомых вокруг человека — это не социальное поведение. В отличие от птиц или рыб, комары не следуют за «лидером».

«Это похоже на переполненный бар, — объясняет профессор Дэвид Ху. — Посетители приходят туда не потому, что идут друг за другом, а потому, что их привлекают одни и те же сигналы: музыка, напитки и атмосфера. Комары просто независимо друг от друга реагируют на одни и те же стимулы и в итоге оказываются в одной точке».

Формула охоты: CO2 + контрастный цвет

Эксперименты показали, что комар работает как «маленький робот», запрограммированный на определенные комбинации сигналов:

Только визуальный объект: черный цвет привлекает внимание, но насекомые быстро теряют интерес и улетают. Только углекислый газ (CO2): с белым объектом (незаметным для них) и наличием углекислого газа комары находят источник только с близкого расстояния, проявляя замешательство. Комбо (черный объект + CO2) вызывает мощнейший эффект. Насекомые роятся, задерживаются на месте и активно пытаются атаковать.

Один из авторов исследования, Кристофер Цзо, проверил выведенные правила на себе. Он заходил в камеру в одежде разных цветов, а камеры фиксировали каждое движение насекомых. Выяснилось, что комары воспринимают человека просто как геометрический объект. Самые крупные скопления формировались вокруг головы и плеч — именно эти зоны являются приоритетными целями для данного вида.

От теории к практике: умные ловушки

Полученные данные и созданная на их основе интерактивная модель полета могут радикально изменить методы борьбы с вредителями. Традиционные ловушки часто используют постоянный свет или непрерывную подачу CO2. Исследование предполагает, что импульсное воздействие может быть гораздо эффективнее. Проектирование ловушек с учетом специфических визуальных «якорей» позволит лучше имитировать человеческую фигуру.

Ученые также запустили публичный сайт, где каждый может в реальном времени смоделировать поведение роя комаров, меняя условия освещенности и концентрацию газа.