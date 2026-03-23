Российский ученый оценил вероятность наличия жизни в галактике с «мыльными пузырями»

Нельзя исключать вероятность наличия жизни в обнаруженной телескопом «Хаббл» карликовой галактике с «мыльными пузырями». Об этом заявил «Аргументам и фактам» астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

По словам эксперта, галактика Хольмберг II находится на расстоянии около 10 миллионов световых лет от Земли и испещрена огромными «светящимися пузырями», которые являются появлением процесса звездообразования. При этом ее удаленность затрудняет проведение исследований на наличие там жизни.

«Основное внимание в астробиологии сосредоточено на экзопланетах в нашей собственной галактике, Млечном Пути, особенно на тех, что находятся в обитаемых зонах своих звезд и проявляют признаки наличия жидкой воды. Тем не менее, теоретически, возможность существования жизни в Хольмберг II, как и в любой другой галактике, не может быть полностью исключена», - пояснил астроном.

Он напомнил, что для существования жизни необходима вода в жидком состоянии, а также источник энергии и ряд химических элементов. При этом в Хольмберг II вполне могут существовать планеты, вращающиеся вокруг звезд, уверен Александр Киселев.

«Однако активное звездообразование и частые взрывы сверхновых, которые формируют эти розовые пузыри, также создают чрезвычайно суровую радиационную среду», - констатировал он.

