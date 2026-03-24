Собака откопала в огороде викторианский пузырек с ядом

В Соединенном Королевстве домашний питомец, а именно собака, обнаружила старинный флакон с ядом в своем саду. Эта находка может иметь отношение к известному преступлению, совершенному 160 лет назад. Информацию об этом распространило агентство SWNS.

© Московский Комсомолец

Пес породы лабрадор по кличке Стэнли на протяжении примерно года упорно рыл землю в одном и том же уголке участка, расположенного недалеко от дома в населенном пункте Клист-Хонитон, графство Девон. Владелец животного, 49-летний Пол Филлипс, полагал, что его питомец учуял старую водопроводную трубу. Однако, как выяснилось, под землей находился синий стеклянный сосуд с предупреждающей надписью «Не употреблять».

В ходе дальнейших изысканий Филлипс узнал, что в 1865 году неподалеку проживала Мэри Энн Эшфорд. Эта женщина вошла в историю как отравительница. Попытка завладеть накоплениями своего супруга для того, чтобы начать новую жизнь с возлюбленным, привела к тому, что она подмешала ему мышьяк в чай. В конечном итоге ее вина была доказана, и она была приговорена к смертной казни через повешение. По предположению Филлипса, именно Эшфорд и спрятала флакон с отравой, который и отыскала собака.

«Сам факт того, что сосуд был зарыт, а не просто выброшен, указывает на то, что кто-то предпринял попытку его скрыть», — высказал свое мнение Филлипс.

Он добавил, что как только пес добрался до флакона, он прекратил копать в этом месте.

