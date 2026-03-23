Пик метеорного потока Лириды станет первым весенним звездопадом

Пик метеорного потока Лириды, ожидаемый в следующем месяце, станет первым весенним звездопадом.

Он прольется на границе созвездий Лиры и Геркулеса в ночь на 23 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"С 16 по 30 апреля 2026 года активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на вечер и ночь с 22 на 23 апреля. Ожидается до 18 метеоров в час", - сообщили ТАСС в планетарии.

Поток Лириды образован кометой C/1861 G1 Тэтчер. Каждый год с 15 по 30 апреля Земля проходит через оставленный объектом шлейф пыли. Частицы кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и сгорают, образуя вспышки-метеоры.