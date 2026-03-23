Ученый оценил шансы превратить Марс во вторую Землю

Мысль о том, чтобы превратить Марс в «вторую Землю», появилась еще в начале освоения космоса. Однако, несмотря на кажущуюся древность этой идеи, она вновь вызвала интерес у научного сообщества. Тем не менее, Вячеслав Турышев из Лаборатории реактивного движения НАСА выразил скептицизм по поводу этой концепции, передает kp.ru.

Он отметил, что создание на Красной планете среды, пригодной для жизни людей, потребует огромных затрат энергии и времени — по сути, речь идет о тысячелетиях работы. Исследователь напоминает, что Марс крайне негостеприимен: у него практически нет атмосферы, отсутствует магнитное поле, почва содержит токсичные вещества, а температуры опускаются до экстремальных значений.

Среди предлагаемых методов терраформирования — повышение давления и температуры, добавление парниковых газов, использование орбитальных зеркал для нагрева поверхности, а также производство кислорода с помощью растений и химических реакций. Однако все эти подходы требуют ресурсов и технологий, которыми человечество пока не располагает.

Вместо глобального переустройства планеты Турышев предлагает сосредоточиться на локальных задачах: создании защищенных станций, отработке добычи ресурсов и подготовке пилотируемых миссий.

Полигоном для этих целей могла бы стать Луна, несмотря на ее собственные ограничения — радиационную опасность и токсичную пыль. По мнению ученого, такой прагматичный подход позволит двигаться к освоению Марса более экономичными и достижимыми шагами.