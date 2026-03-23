В Рунете зафиксировали рост обращений о вредоносном ПО

В феврале 2026 года в Рунете зафиксирован рекордный рост обращений, связанных с распространением вредоносного программного обеспечения.

Об этом газете «Известия» сообщили в координационном центре доменов .RU и .РФ. В рамках проекта «Доменный патруль» регистраторам направили 2718 жалоб — в 3,6 раза больше, чем месяцем ранее. А с 1 января по 10 марта количество обращений достигло 7778, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 7,7 раза.

Аналитик данных координационного центра Евгений Панков связывает рост атак с использованием злоумышленниками искусственного интеллекта. Это позволяет быстрее создавать уникальные вирусы и использовать уязвимости в корпоративных сетях.

Основная цель атак — получение доступа к устройству пользователя для похищения персональных данных и доступа к банковским сервисам. Для распространения используют фишинговые сайты и Telegram-боты. Также значительная часть атак ориентирована на устройства на базе Android.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов в беседе с НСН заявил, что в 2026 году потери россиян от интернет-мошенничества могут достигать триллионных значений, жертвой может стать любой.