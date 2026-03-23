Магнитная буря на Земле утихла

Магнитная буря, повторно наблюдавшаяся 22 марта на Земле, пока утихла. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Как отметили в ИПГ, возмущенность магнитного поля Земли, которая измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо", находится на отметке "штиль".

По информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, затишье наблюдается уже около четырех часов.

Магнитная буря обрушилась на Землю в первый день астрономической весны и в пике достигла уровня G3(сильно). Позднее сообщалось о завершении бури. После перерыва, 22 марта, магнитная буря снова началась и стала сильной.