В России двум категориям граждан разрешат искать экстремистские материалы

Ученым и сотрудникам правоохранительных органов могут разрешить искать в интернете экстремистские материалы. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России внесло второй пакет антимошеннических мер в закон «О противодействии экстремистской деятельности». В первом чтении этот пакет инициатив был принят 10 февраля 2026 года и сейчас готовится ко второму.

Авторы законопроекта предложили разрешить искать экстремистские материалы в интернете в научных и исследовательских целях, а также в рамках правотворческой и правоохранительной работы. В частности, в целях борьбы с экстремизмом, распространением экстремистских материалов, а также их созданием или хранением в целях распространения, говорится в статье.

Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов вступил в России в силу 1 сентября 2025 года.