В Китае нашли древний ритуальный артефакт из внеземного металла

В журнале Archaeological Research in Asia группа ученых под руководством доктора Хайчао Ли рассказала о находке, которая меняет представление о металлургии древнего Китая. На археологическом памятнике Саньсиндуй, в провинции Сычуань, обнаружили крупнейший из когда-либо найденных в Китае артефактов бронзового века, изготовленный из метеоритного железа.

Саньсиндуй — это древний город, существовавший с 2800 по 600 год до н.э., включающий дворцовые постройки, ремесленные мастерские и жертвенные ямы. Среди необычных находок — бронзовые маски, деревья и статуэтки. Новый артефакт, обозначенный как K7QW-TIE-1, имеет форму топора или короткого оружия длиной около 20 см и шириной до 8 см, и представлен тремя фрагментами.

Что необычного в металле

Анализ с помощью сканирующего электронного микроскопа и энергодисперсионного спектроскопического метода показал, что железо в артефакте не подвергалось сложной обработке и было изготовлено задолго до широкого использования плавки железа в Китае. Высокое содержание никеля делает металл химически однородным, что крайне трудно достичь при известных технологиях того времени. Это указывает на его космическое происхождение.

Доктор Цзишу Ян, соавтор исследования, уточняет:

«Результаты дают предварительные данные, но для окончательной классификации типа метеорита их недостаточно. Точная идентификация пока не решена».

Ученые планируют использовать более точные методы, чтобы понять, из какого метеорита произошло железо, и сопоставить его с известными падениями в регионе.

В Китае известно всего 13 подобных артефактов, большая часть из северных провинций. Интересно, что находки из Синьцзяна и Саньсиндуи — единственные монометаллические изделия, все остальные — биметаллические, где метеоритное железо использовалось как вставка в бронзу.

Металл с мистическим смыслом

Все известные метеоритные артефакты — оружие или орудия труда, но исследователи считают, что K7QW-TIE-1 скорее имел ритуальное назначение.

«Металл был редким и сакральным. На раннем этапе он использовался с религиозной или церемониальной целью. Учитывая место находки в жертвенной яме, мы предполагаем, что этот артефакт важнее в ритуальном плане, чем в практическом», — поясняет доктор Ян.

Сравнение регионов

Контекст находки показывает, что металлургические практики в юго-западном Китае отличались от Центральных равнин. Пока в равнинах метеоритное железо использовали как часть биметаллических орудий, в Саньсиндуи могли отдавать предпочтение чистому металлу для ритуалов.

Помимо металлургического анализа, ученые планируют пересмотреть археологический контекст артефакта.

«Мы хотим понять, как этот предмет вписывается в культуру Саньсиндуи и какие выводы можно сделать о древних практиках, — говорит доктор Ян. — Продолжающиеся раскопки в яме №7 помогут получить полную картину».

Эта находка помогает по-новому взглянуть на то, как древние общества обрабатывали металл и какие ценности они придавали редким материалам.