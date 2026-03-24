Математики приняли ИИ после успеха машинных доказательств теоремы

Опыт математиков, которые научились доверять результатам работы искусственного интеллекта при доказательстве теорем, показывает возможности мирного сосуществования человека и машин, пишет New Scientist.

В 1976 году Кеннет Аппель и Вольфганг Хакен с помощью компьютерных вычислений доказали теорему четырех красок, сообщает New Scientist.

Вместо ожидаемого красивого математического доказательства ученые представили 60 тыс. строк компьютерного кода, который перебирал почти 2 тыс. вариантов карт. Этот подход вызвал недовольство среди коллег, привыкших доверять только прозрачным аргументам.

С годами математики приняли новые методы работы и научились использовать вычислительные мощности для решения сложных задач. Сейчас крупные языковые модели искусственного интеллекта не только строят доказательства, но и подвергаются проверке специальным программным обеспечением, что позволяет избежать так называемых «галлюцинаций» – вымышленных фактов.

По словам авторов материала, искусственный интеллект развивается столь стремительно, что самих ученых это порой застает врасплох.

В то же время вне сферы математики внедрение ИИ сопровождается ошибками: аналитики Gartner отмечают, что половине компаний, уволивших сотрудников ради ИИ, вскоре приходится возвращать людей на прежние должности.

Эксперты при этом подчеркивают: опыт математиков показывает, что при правильном контроле и философском принятии результаты работы искусственного интеллекта могут быть полезны и надежны. Однако для других сфер этот процесс только начинается.

