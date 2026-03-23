Раскрыто число потенциально обитаемых планет вне Солнечной системы

Астрономы выявили десятки планет, где теоретически возможна разумная жизнь. Об этом сообщает научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society со ссылкой на исследование Института Карла Сагана при Корнельском университете.

Согласно данным работы, ученые выделили 45 каменистых планет, находящихся в так называемой эмпирической зоне обитаемости. Еще 24 объекта относятся к более узкой трехмерной зоне, где условия считаются наиболее благоприятными для существования жизни.

В числе таких миров — экзопланета Проксима Центавра b. Она расположена примерно в 4,2 светового года от Земли и считается одной из ближайших потенциально пригодных для жизни планет.

Исследователи отмечают, что расстояние до этих объектов делает их недоступными для современных технологий. Тем не менее полученные данные позволяют уточнить критерии поиска и сосредоточить наблюдения на наиболее перспективных участках космоса.

Авторы работы подчеркивают, что определение зон обитаемости помогает эффективнее выявлять экзопланеты, где могут существовать условия для жизни.