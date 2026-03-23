NYT: фрагмент метеорита пробил крышу дома в Техасе
Фрагмент метеорита пробил крышу дома недалеко от города Хьюстон в штате Техас.
Как отмечает газета The New York Times со ссылкой на местные власти, повреждение оказалось размером с кулак.
«Метеорит пробил крышу двухэтажного дома. Он упал на пол в спальне, где отрикошетил и ударился о другую часть потолка», — говорится в публикации.
По информации экстренных служб, в результате инцидента никто не пострадал.
17 марта жители американских штатов Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк услышали и ощутили мощный взрыв, предположительно вызванный падением метеорита.