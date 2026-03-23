В МВД предупредили о слежке за россиянами через умные колонки

Хакеры могут следить за россиянами, взламывая используемые ими умные колонки.

Об этом сообщили 23 марта в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Хакеры все активнее интересуются умными колонками и другими голосовыми ассистентами. Эксперты Kaspersky предупреждают: такие устройства могут использоваться для слежки за пользователями, в том числе и за россиянами», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Выявить взлом умной колонки довольно трудно, но есть несколько тревожных признаков, которые способны указать на это:

колонка включается сама по себе — ассистент активируется, хотя вы ничего не говорили;

выполняются странные команды — включается музыка, совершаются звонки или действия, которые вы не запрашивали;

в аккаунте фигурируют посторонние устройства либо действия — в истории появляется активность, которую вы не узнаете.

Мошенники перешли на новую тактику с теми, кто им не верит

При наличии подозрений на взлом колонки в МВД рекомендуют сразу отключить ее от сети или от питания, сменить пароль от аккаунта устройства на более сложный, уникальный, проверить подключенные к колонке гаджеты, удалив из списка те, что выглядят как подозрительные или незнакомые, обновить прошивку и приложения до последних версий, чтобы хакеры не могли воспользоваться уязвимостями в системе безопасности.