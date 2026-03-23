Apple готовится выпустить обновленную версию базового iPad

Apple готовит к выпуску обновленную версию базового iPad. Ожидается, что устройство появится в первой половине 2026 года в рамках цикла iOS 26.4, который продлится до мая. Поскольку система уже вышла на стадию release candidate, релиз может состояться в конце марта, оставляя апрель или май для запуска планшета.

Согласно 9to5Mac, главным изменением нового iPad станет переход с чипа A16 на A18. Это обеспечит прирост производительности и добавит поддержку Apple Intelligence. Ранее бюджетная модель оставалась одним из немногих устройств в линейке Apple без функций искусственного интеллекта.

Также в новинке могут появиться собственный модем C1 и чип N1, хотя информация об этом пока не подтверждена.