Ученые установили, что демократия зародилась не в Древней Греции

Ученые установили, что демократия могла возникнуть не только в Древней Греции: формы коллективного управления существовали во многих обществах по всему миру. Об этом сообщает издание Arkeonews со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances (SciAdv).

Долгое время в исторической традиции считалось, что демократические институты появились исключительно в античном Средиземноморье — прежде всего в Афинах. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, международная группа исследователей изучила 40 политических систем из 31 древнего общества Европы, Азии и Америки.

Поскольку многие из них не оставили письменных источников, ученые разработали специальный «индекс автократии», основанный на археологических признаках. В него вошли 27 показателей, включая устройство городов, архитектуру, произведения искусства, административные структуры и признаки экономического неравенства.

Например, большие общественные площади и здания, где могли собираться жители, указывали на более коллективную систему управления. Напротив, города, где все дороги вели к дворцу правителя, а архитектура подчеркивала его величие — например, монументальные гробницы или статуи правителей, — чаще отражали автократическую власть.

Анализ показал, что некоторые общества демонстрировали уровни коллективного управления, сопоставимые с античной Грецией. Среди них — город Мохенджо-Даро ( город цивилизации долины Инда, территория современного Пакистана) а также мезоамериканские центры Теотиуакан и Монте-Альбан. В Северной Америке похожие элементы инклюзивного управления существовали у индейского объединения Конфедерация ирокезов.

Еще один вывод исследования заключается в том, что размер государства или сложность социальной структуры сами по себе не определяли тип политической системы. Более важным фактором оказалось то, как правители получали ресурсы.

Если власть финансировалась за счет контролируемых элитой источников — например, торговли или добычи ресурсов — общество чаще становилось автократическим. Если же доходы формировались из широких налогов или общинного труда, власть чаще распределялась между различными группами населения.