Россиянам рассказали, как кофе влияет на организм

Кофе способен оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на организм, рассказала журналистам RT кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и клинической фармакологии медицинского института РУДН Ольга Бутранова.

Журналисты заметили, что кофе — один из самых популярных напитков в мире. В его состав входят фосфор, магний, хром, марганец, калий, кобальт, витамины В1, В2, РР.

По словам Бутрановой, кофе является стимулятором для центральной нервной системы, способствует разрушению жировой ткани, ускоряет метаболизм, повышает выносливость как к физическим, так и умственным нагрузкам. Также напиток может выступать в качестве анальгетика.

Ежедневное потребление трёх — пяти чашек кофе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и инсульт, констатировала ученая.

По ее данным, влияние напитка на организм зависит от количества кофе, способа приготовления, сорта и качества зерен, особенностей метаболизма конкретного человека.

Исследовательница уточнила, что у большинства людей кофеин наполовину выводится из организма в среднем за 4-5 часов. Она добавила, что для них риски нежелательных эффектов минимальны, в том случае, если в анамнезе нет тяжелых заболеваний.

Вместе с тем, заметила Бутранова, средней безопасной суточной дозой кофеина для взрослого человека считается 400 мг, а разовая доза не должна быть больше 200 мг.

Таким образом, пояснила ученая, условно безопасными можно называть одну порцию кофе cold brew объёмом 400 мл, либо две порции кофе по-турецки (по 75 мл), три порции двойного эспрессо (по 60 мл), четыре порции растворимого кофе (по 240 мл).

