В Канаде вырастили семена XIX века

Строительная площадка в прибрежной зоне Торонто преподнесла палеоэкологам бесценный подарок. Семена, погребенные под слоями грунта около столетия назад, внезапно проросли, открыв ученым «капсулу времени» и предоставив уникальные данные о первозданной экосистеме региона до эпохи масштабной индустриализации.

Исследование, опубликованное в журнале FACETS, описывает, как в ходе работ по прокладке нового русла реки рабочие вскрыли почву на глубине семи метров. Сара А. Финкельштейн, палеоэколог из Университета Торонто, идентифицировала эти слои как остатки болота Эшбридж (Ashbridge’s Marsh) — некогда обширных водно-болотных угодий, уничтоженных в результате мелиорации и застройки.

Живая история в цифрах

Радиоуглеродный анализ показал, что большая часть найденных семян относятся к XIX веку, а одно из них датируется вообще XVI-м.

Первыми «пробудились» камыш и рогоз: переувлажненная почва без доступа кислорода сработала как природный консервант, замедлив процессы разрушения семян.

Анализ пыльцы в семи образцах грунта выявил удивительное биоразнообразие. Ученые обнаружили следы 35 видов растений, включая черный ясень, серый орех и американский каштан — дерево, которое сегодня практически исчезло в этом регионе. Низкое содержание пыльцы амброзии (индикатора антропогенного вмешательства) свидетельствует о том, что болото было гораздо более здоровой и чистой экосистемой, чем предполагалось ранее.

Практическая ценность для будущего

Находка имеет не только академический интерес. Торонто реализует проект Port Lands по восстановлению береговой линии и защите от наводнений. Древние слои почвы, богатые углеродом, служат эталоном для создания новых устойчивых ландшафтов.

Углеродный след: исследование помогает понять, насколько эффективно водно-болотные угодья работали как «поглотители углерода».

Реставрация: вместо высадки однородной растительности дизайнеры теперь могут воссоздать мозаичную структуру болота, чередуя сухие и влажные участки.

Культурный аспект: в работе учитывались знания коренных народов. Названия растений и их применение в медицине и ремеслах помогли связать научные списки видов с живой культурой общин, исторически обитавших в устье реки Дон (впадает в озеро Онтарио).

Несмотря на то, что строительные работы частично нарушили очередность слоев грунта, совокупность данных — живые семена, пыльца и химия почвы — дает четкую картину прошлого. Исследователи планируют продолжить работу по проращиванию семян, чтобы выяснить, какие еще виды способны вернуться к жизни спустя столетия забвения.