В Великобритании найдены клады железного века

В графстве Норт-Йоркшир обнаружены клады с предметами железного века

В Великобритании сделано важное археологическое открытие, которое может изменить представления о позднем железном веке. В графстве Норт-Йоркшир, в Мелсонби, найдены клады с более чем 950 предметами, датируемыми концом I века до н. э. — началом I века н. э.

Открытие совершил любитель истории Питер Хедс, который во время прогулки с металлодетектором обнаружил необычные металлические объекты. Он сообщил о находке Тому Муру из Университета Дарема. Исследование подтвердило, что предметы относятся к позднему железному веку.

Среди находок — детали транспортных средств: обручи, скобы, штифты, элементы упряжи и трубчатые украшения. Археологи считают, что это остатки по меньшей мере семи четырехколесных телег. Это первые доказательства использования таких транспортных средств в Британии.

Также найдены котлы, копья, железные зеркала и декоративные элементы. Некоторые предметы подверглись нагреву или плавлению, что может указывать на ритуальное уничтожение. Исследователи полагают, что клады связаны с важными событиями или обрядами и отражают богатство и статус элиты того времени.