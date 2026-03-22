Маск представил проект Terafab для выпуска чипов будущего поколения

Американский предприниматель Илон Маск анонсировал создание Terafab, который займется выпуском чипов для машин, роботов и космоса, стартовав в Техасе.

Проект Terafab был официально анонсирован Илоном Маском, который выступил с презентацией запуска в Остине, штат Техас, передает РИА «Новости». Маск подчеркнул, что Terafab станет высокотехнологичным предприятием, которое реализуют Tesla, xAI и SpaceX, и отметил важность собственного производства чипов для дальнейшего развития.

По словам Маска, в настоящее время мировое энергопотребление всех ИИ-чипов не превышает 20 гигаватт, однако цель Terafab – достичь одного тераватта в год. Маск заявил: «Либо мы построим Terafab, либо у нас не будет чипов, а нам нужны чипы, поэтому мы построим Terafab… Мы начнем с (создания) высокотехнологичного производства здесь, в Остине».

Производство сосредоточится на двух типах микросхем: одни предназначены для использования в автомобилях и робототехнике, другие – для эксплуатации в космических условиях. Маск также отметил, что в будущем планируется перенос вычислительных кластеров искусственного интеллекта на орбиту, чтобы использовать космическую энергию для их питания.

