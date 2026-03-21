Названы лучшие и подешевевшие флагманские смартфоны

Редакция портала "Палач" составила подборку из пяти лучших и подешевевших флагманских смартфонов.

Открывает список Google Pixel 9 Pro XL за 54,5 тыс. руб., оснащенный LTPO OLED-экраном на 6,8 дюйма с разрешением QHD+, частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит, фирменным чипом Tensor G4 и тройной камерой на 50, 48 и 48 Мп. Гаджет также получил батарею емкостью 5060 мАч, стереодинамики, NFC, беспроводную зарядку и защиту по стандарту IP68.

Следом идет iPhone 16 стоимостью 54,6 тыс. руб. с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision, а также яркостью до 2000 нит. Среди прочих характеристик отмечается наличие мощного процессора Apple A18, 8 Гб оперативной памяти, двойной камеры на 48 и 12 Мп, аккумулятора на 3561 мАч, защиты IP68, стереодинамиков и магнитной беспроводной зарядки MagSafe.

Третье место закрепилось за компактным Samsung Galaxy S25, который весит 162 г. и имеет толщину 7,2 мм. Гаджет оснащен экраном AMOLED 2X на 6,2 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью до 2600 нит, процессором Snapdragon 8 Elite for Galaxy и тройной камерой на 50, 10 и 12 Мп. Гаджет выделяется поддержкой ПК-режима Samsung DeX, ИИ-функций Galaxy AI, стереодинамиками AKG, а также батареей всего на 4000 мАч, защитой IP68 и NFC. В России эта модель продается за 55,1 тыс. руб.

В подборку также попали OnePlus 13 и Honor Magic7 Pro за 59,4 и 63,7 тыс. руб. соответственно.