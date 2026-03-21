Теория о существовании на Марсе древней цивилизации получила новую подпитку

Загадочное пирамидоподобное сооружение, обнаруженное на Марсе, породило теории о том, что древняя цивилизация, похожая на нашу, возможно, когда-то существовала на Красной планете.

© Московский Комсомолец

На днях Интернет заполонил вирусный пост, посвященный видеоролику НАСА о поверхности Марса, на котором, как утверждают некоторые, изображена трехгранная пирамида, отмечает Daily Mail. Это образование было впервые замечено исследователем Китом Лэйни на кадрах, отснятых в рамках программы НАСА "Марс Глобал Сюрвейер" (MGS) в 2001 году. Он просматривал снимки в поисках необычных структур, когда наткнулся на то, что, по его мнению, может быть искусственным образованием.

"Если бы это было найдено где-нибудь на Земле, мы бы обязательно занялись этим", – заявил Лэйни.

Недавно режиссер-документалист Брайан Доббс опубликовал новые кадры, которые утверждают: "На Марсе есть трехгранная пирамида размером с Великую пирамиду в Египте".

Доббс признал, что это сооружение далеко не является доказательством существования древней жизни на Марсе, но считает, что оно поднимает вопросы о том, мог ли другой вид когда-то населять планету.

Так называемая "пирамида" расположена в западной части Кандор-Чазмы, одного из крупнейших каньонов Долины Маринерис, второй по величине системы каньонов в Солнечной системе. Этот регион известен крутыми скалами, оползнями и слоистыми скальными образованиями, которые, по словам ученых, естественным образом могут создавать необычные и очень геометрические особенности поверхности.

Это образование было обнаружено на пяти отдельных снимках, сделанных миссиями НАСА Mars Global Surveyor и Mars Reconnaissance Orbiter в период с 2001 по 2016 год, пишет Daily Mail. На самом раннем снимке, сделанном 4 июля 2001 года, видно, что формация освещена с запада, при этом одна сторона сооружения выделена, в то время как другие находятся в тени. На следующем снимке, сделанном в апреле 2002 года, были запечатлены похожие черты при другом освещении, на котором снова была видна трехгранная форма.

Позже, на более детальных снимках с орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, в том числе на одном, сделанном в 2007 году с гораздо более высоким разрешением, были обнаружены дополнительные особенности поверхности, которые не были видны на более ранних фотографиях. На этих снимках были видны более четкие края и симметрия граней структуры.

На последующих снимках, сделанных в 2014 и 2016 годах, было видно то же треугольное образование, при этом меняющийся солнечный свет отбрасывал различные тени, которые подчеркивали его геометрический вид. В некоторых случаях одна сторона сооружения казалась почти полностью темной, в то время как другие были частично освещены.

Исследователи отметили, что, несмотря на различия в качестве снимков, угле наклона солнца и сезонных условиях, во всех наблюдениях образование неизменно демонстрировало единую трехстороннюю симметрию.

Брайан Доббс - лишь один из многих ученых, которые задаются вопросом, могут ли на Марсе существовать потенциально инопланетные или искусственные сооружения, такие как пирамиды, указывает Daily Mail.

В прошлом году, выступая в интервью Daily Mail, исследователь Марса Джордж Хаас по сути повторил выводы Лэйни и другие исследователей подобных объектов на поверхности планеты: "Не обязательно быть геологом, чтобы понять разницу между камнем и скульптурой, чем-то геометрическим".

В исследовательской работе, написанной в соавторстве с другими авторами, Хаас сообщил, что "структурная форма этой трехгранной пирамиды, наблюдаемой в западном регионе Кандор-Хазма, является реальной и демонстрирует уровень геометрии и симметрии, который подтверждает высокую вероятность искусственного происхождения".

Лэйни прокомментировал выводы Хааса, сказав, что пирамида "определенно искусственного происхождения".

В конце 2025 года обнаруженные документы ЦРУ показали, что агентство проводило таинственные эксперименты в попытке узнать больше о Марсе, пишет Daily Mail. По данным американского шпионского ведомства, эти миссии показали, что древняя цивилизация, построившая по крайней мере одну пирамиду, действительно существовала, что подтверждает исследования Лэйни. Под кодовым названием "Проект Звездные врата" исследователи предположительно перенесли сознание испытуемого назад во времени с помощью астральной проекции. Испытуемый рассказал, что видел таинственную пирамиду и дорогу, которые наводили на мысль о существовании на планете древней цивилизации.

"Это как-то похоже... Я как бы краем глаза увидел, э-э... пирамиду или пирамидообразную форму", - сказал один из испытуемых в рамках проекта "Звездные врата".

Кроме того, бывший агент ЦРУ Джо Макмонигл также сообщил, что агентство проводило эксперименты, в ходе которых были обнаружены похожие пирамиды на поверхности Марса. Макмонигл описал пирамиду, которая была больше египетских и в которой были "комнаты-монстры".

Не побывав на Марсе, будет трудно определить точный состав пирамид, подобных этим, но это не остановило авторов безудержных спекуляций о том, как они были созданы, заключает Daily Mail.