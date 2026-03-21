На Земле началась магнитная буря после прихода плазмы от вспышки на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По информации лаборатории, вспышка на Солнце произошла 16 марта, однако магнитная буря на Земле началась спустя пять суток. Ее уровень составляет G1.7, то есть буря относится к разделу слабых.

Как отмечают ученые, буря может продлиться около шести дней.

17 марта в Лаборатории рассказали, что на Солнце произошла крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли. Во время вспышки был также разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера. Он дополнительно увеличит массу выброшенного газа.

Событие относится к категории довольно редких фронтальных ударов.

