Какие встроенные приложения Windows точно надо заменить

Приложения, которые Microsoft по умолчанию встраивает в Windows, постепенно меняются к худшему — настолько, что некоторые из них лучше сразу заменить аналогами от сторонних разработчиков. Портал howtogeek.com рассказал о программах, которые стоит заменить на что-нибудь другое.

© Unsplash

Windows Maps

Сегодня практически у каждого человека есть смартфон, и мало кто пользуется отдельными, настольными картами на ПК. Хотя раньше они шли в комплекте со старыми версиями Windows 11 и Windows 10, встроенный инструмент Windows Maps чаще всего просто работает на фоне и поедает ресурсы системы. Хотя причин открывать его, если у человека есть смартфон, нет.

По сравнению с Google Maps или Apple Maps карты Windows не могут предложить многого. У них нет интеграции сообщества, которое делает современные приложения для навигации полезными для повседневных задач. Даже сама Microsoft поняла, что в поддержке Windows Maps мало смысла, и прекратила внедрять приложение в версии Windows 11 24H2.

OneDrive

Облачное хранилище Microsoft так глубоко интегрировано в современную Windows, что от него, кажется, никуда не сбежать. Да, иметь резервную копию системных данных в облаке полезно, однако Microsoft так агрессивно продвигает OneDrive, что оно порой переходит черту, отделяющую полезный инструмент от назойливого раздражителя.

Помимо этого, у OneDrive есть неприятная привычка иногда синхронизировать папки «Рабочий стол» и «Мои документы», не спрашивая разрешения у пользователя. Вместо того, чтобы просто отдавать персональные данные Microsoft, хранилище можно заменить любым из множества аналогов.

ClipChamp

ClipChamp пришел на замену стандартному и давно любимому пользователями Windows Movie Maker. Первое время приложение даже выглядело как современный апгрейд; оно позволяло быстро обрезать видео и проводить базовую ретушь. Нюанс в том, что оно не бесплатное, а условно-бесплатное. Clipchamp — веб-инструмент, который замаскирован под нативное приложение Windows.

Редактор очень зависит от веб-технологий и облачной обработки, поэтому многие функции требуют подключения к интернету — от автоматически субтитров до вырезания тишины и синхронизации с облаком. Не говоря уже о том, что многие самые полезные фишки требуют ежемесячной подписки.

DaVinci Resolve — лучшая альтернатива. Он работает как в оффлайне, так и в оффлайне, поддерживает цветокор, пост-обработку звука и визуальные эффекты. Даже у бесплатной версии DaVinci Resolve есть доступ к набору профессиональных инструментов.

Microsoft Solitaire Collection

Давным-давно «Солитер» для многих пользователей был отличным, абсолютно безвредным способом убить немного времени за компьютером. К сожалению, актуальная версия Microsoft Solitaire превратилась в изъеденный рекламой freemium-мусор, постоянно отвлекающий игрока баннерами и назойливыми роликами на 30 секунд.

Хорошая новость в том, что терпеть наглую рекламу совершенно не обязательно. PySolFC — коллекция солитеров с открытым исходным кодом, куда входят более 1 000 игр. Она целиком написана на Python и распространяется совершенно бесплатно.