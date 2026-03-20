У парламента Гааги раскопали вход для средневековых графов

В самом сердце голландской политики, в историческом комплексе Бинненхоф, археологи совершили знаковое открытие. В ходе масштабной реновации правительственного квартала были обнаружены фундаменты легендарных ворот Спёйпорт, сообщает организация Binnenhof Renovatie.

Это монументальное сооружение XIII века служило главным входом в резиденцию могущественных графов Голландии и теперь станет частью современного облика парламента Нидерландов.

Архитектура имперских амбиций

Ворота Спёйпорт, возведенные около 1352 года, изначально венчали две изящные круглые башни, соединенные центральной аркой. Сооружение было частью сложной оборонительной системы с двойными рвами, окружавшими поместье. В XV веке башни перестроили, придав им восьмигранную форму, однако в 1861 году надземную часть ворот снесли ради расширения города.

«Бинненхоф был средоточием власти, через эти врата проходила только элита. Доступ внутрь был разрешен далеко не каждому», — поясняет ведущий археолог Петер Стоккел.

Исследователи отмечают, что размах строительства при графах Вильгельме II и Флорисе V указывает на поистине королевские амбиции. Архитектурный масштаб таких объектов, как Рыцарский зал и придворная капелла, сопоставим с богатейшими дворцами Франции и Англии того времени. Бинненхоф проектировался как символ имперской власти.

Быт аристократии: от серебра до деликатесов

Помимо кирпичной кладки, раскопки принесли богатый урожай артефактов, приоткрывающих завесу над повседневной жизнью средневекового двора. В мусорной яме, соединенной с древними уборными, был найден почти целый череп цапли. В Средние века мясо этой птицы считалось изысканным деликатесом, право на употребление которого принадлежало исключительно знати.

Среди других находок выделяются:

Редкая серебряная монета конца XIII века с изображением графа Флориса V.

Целая керамическая фляга, которая, по мнению ученых, могла быть заложена в фундамент как «строительная жертва» для защиты здания.

Осколки витражного стекла, подтверждающие роскошное убранство дворцовых залов.

Железное шило с рукоятью из оленьего рога.

Цифровая реинкарнация истории

Реновация, начатая в 2021 году, позволила задокументировать 800-летнее наследие Бинненхофа с помощью современных технологий. Археолог Анджелко Павлович сообщил, что команда использует 3D-сканирование для фиксации точного расположения каждого средневекового кирпича.

Эти данные позволят не просто сохранить память о воротах, но и физически интегрировать их остатки в новый общественный вход в Палату представителей. Посетители современного парламента будут буквально проходить над фундаментом XIII века, соприкасаясь с истоками голландской государственности.