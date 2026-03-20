Почему людям нравится пение птиц

Яркие крылья бабочек, сладкий аромат цветов и мелодичные трели птиц возникли в ходе эволюции как сигналы для размножения. Однако и человек находит эти стимулы эстетически приятными. Новое исследование, опубликованное в журнале Science, доказывает: наши симпатии к звукам природы не случайны.

Ученые из Смитсоновского института тропических исследований (США) совместно с коллегами из Канады и Новой Зеландии подтвердили, что у людей и животных общие субъективные предпочтения в области акустических сигналов.

Универсальный код привлекательности

Основой для работы послужили наблюдения 1980-х годов за тропическими тунгарскими лягушками (Engystomops pustulosus). Тогда биологи выяснили, что самки предпочитают самцов с максимально сложными призывами. Позже оказалось, что те же звуки привлекают и «слушателей» других видов — например, летучих мышей (которые охотятся на лягушек) и кровососущих мух. Это натолкнуло ученых на мысль о существовании универсальных акустических закономерностей, которые кажутся «привлекательными» разным существам.

Чтобы проверить, насколько человеческий слух созвучен животным, команда под руководством Логана Джеймса и Сэмюэла Мера провела масштабный онлайн-эксперимент. В нем приняли участие более 4000 добровольцев со всего мира.

Геймификация науки

Участникам предлагали компьютерную игру, в которой нужно было прослушивать пары звуков 16 различных видов животных. В каждой паре один сигнал был «эталонным» (тем, который предпочитает самка данного вида), а другой — менее привлекательным вариантом.

Результаты показали поразительное совпадение:

Чем сильнее было предпочтение животного к конкретному звуку, тем чаще и быстрее человек выбирал именно этот вариант как наиболее приятный. Наибольшее согласие между видами наблюдалось в отношении низкочастотных звуков (низкий тембр). Особую симпатию и у людей, и у животных вызывали акустические «украшения»: клики, трели и сложные ритмические переходы.

Наследие общего прошлого

«Дарвин отмечал, что животные, по-видимому, обладают "вкусом к прекрасному", который часто совпадает с нашими предпочтениями, — комментирует соавтор исследования профессор Майкл Райан. — Мы показали, что это наблюдение верно в широком смысле».

Ученые полагают, что такая эстетическая конвергенция обусловлена общими свойствами сенсорных систем, которые сохранились у разных видов в процессе эволюции. То, что лягушка считает привлекательным в брачном призыве, находит отклик в человеческом мозге из-за схожих механизмов обработки звуковой информации.

Это открытие не только подтверждает идеи Дарвина, но и помогает лучше понять природу человеческой эстетики. Наше восприятие красоты может иметь гораздо более глубокие корни, уходящие в те времена, когда слух был главным инструментом выживания и размножения в дикой природе.