Найдены 45 наиболее пригодных для жизни планет вне Солнечной системы

Ученые из Института Карла Сагана при Корнеллском университете выявили 45 планет, похожих на Землю и теоретически благоприятных для развития жизни. Все они находятся в обитаемой зоне своих звезд области умеренных температур, где не слишком жарко и не слишком холодно. Нахождение в этой зоне повышает вероятность того, что на поверхности планеты есть жидкая вода.

Некоторые из этих планет находятся всего в нескольких десятках световых лет от нас. Это значит, что в будущем люди смогут достичь их. На данный момент известно около 6 тысяч планет за пределами Солнечной системы. Но оставалось неизвестным, какие из них могут быть пригодны для жизни.

Авторы новой научной работы определили 45 планет в обитаемой зоне звезд. 24 из них находятся в наиболее благоприятном положении. Самыми перспективными из них ученые признали планеты из системы TRAPPIST-1. Они находятся на расстоянии 40 световых лет от Земли. В настоящее время потребуется около 800 тысяч лет, чтобы добраться до них. Но поскольку космические аппараты начинают использовать более современные технологии, такие как ядерно-импульсный двигатель, в будущем этот срок может сократиться до нескольких столетий.

Ученые намерены проводить наблюдения за этими планетами с помощью телескопов «Джеймс Уэбб», «Нэнси Грейс Роман» (будет запущен в 2027 году) и «Чрезвычайно большой телескоп» (будет запущен в 2029 году).

Многие исследователи считают, что внеземная жизнь может скрываться и в нашей Солнечной системе. Перспективными объектами для изучения считаются спутники Сатурна Титан и Энцелад, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ранее астрономы описали новый тип планет. Это раскаленный шар из расправленной лавы. В глубине океана магмы залегает большое количество серы, и в атмосферу выбрасывается огромное количество сероводорода.