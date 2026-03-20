Спрогнозированные магнитные бури на Земле задерживаются

Магнитные бури, которые должны были начаться на Земле 19 марта, задерживаются. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем Telegram-канале.

Как ранее прогнозировали ученые, геомагнитные возмущения должны были продлиться до 24 марта, а их пик пришелся бы на 19-21 марта.

"Начало возмущений магнитосферы Земли прогнозировалось в поздние вечерние часы четверга, а продолжительность постепенно сдвигалась - сначала на десять часов, затем на двое суток, в последних прогнозах - практически на неделю", - отметил синоптик.

Однако к утру 20 марта в околоземном космическом пространстве царит "полный штиль". Сейчас скорость солнечного ветра и его температура находятся в пределах обычных показателей. Лишь плотность немного выросла, попав в категорию "повышенная", но этого все равно недостаточно для формирования возмущений магнитосферы.

Согласно последним прогнозам, добавил Леус, сохраняется вероятность возмущений геомагнитного поля до 24 марта включительно. В пятницу и выходные возможны магнитные бури среднего и сильного уровня.